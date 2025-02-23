Путин в День защитника Отечества возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в день празднования 23 Февраля. Вместе с президентом к мемориалу подошли глава Минобороны РФ Андрей Белоусов и военнослужащие, которым в этот день в Кремле присудили звание Героя России.

Глава государства преклонил колено, после чего аккуратно расправил ленты в цветах флага РФ с золотой надписью "Неизвестному солдату от президента Российской Федерации".

Затем присутствующие почтили память погибших военнослужащих минутой молчания. Завершилась торжественная церемония парадным маршем караула.

Ранее Путин поздравил собравшихся в Кремле Героев России с Днем защитника Отечества. Золотую Звезду получили 11 военнослужащих. Президент отметил, что защитников Родины отличает патриотизм, с которым они достойно проходят через тяжелые испытания.

Особо страна гордится участниками СВО, их подвигами и общим вкладом в обеспечение безопасности России, подчеркнул Путин. Благодаря усилиям военнослужащих РФ достигает поставленных целей, добавил он.

