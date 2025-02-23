Путин поздравил собравшихся в Кремле Героев России с Днем защитника Отечества

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Владимир Путин поздравил Героев России с Днем защитника Отечества. Церемония вручения госнаград прошла в Кремле 23 февраля.

"Участники специальной военной операции верны славным заветам наших отцов, дедов, прадедов, проявляя мужество, они стоят на страже России", – подчеркнул президент.

Глава государства отметил то, с какой отвагой военнослужащие борются за мир и будущее россиян. По его словам, защитников Родины отличает патриотизм, с которым они достойно проходят через тяжелые испытания.

Путин сделал акцент на том, что страна гордится участниками СВО, их подвигами и общим вкладом в обеспечение безопасности России. Благодаря усилиям военнослужащих РФ достигает поставленных целей, сказал президент.

"Спасибо вам за доблесть, самоотверженность, за верность долгу и любовь к Отчизне", – добавил он.

Путин поздравил военных с присвоением им звания Героя России и пожелал успехов на службе. Золотую Звезду получили 11 военнослужащих.

Ранее Сергей Собянин поздравил ветеранов, военнослужащих и участников спецоперации РФ с Днем защитника Отечества. Он напомнил, что в этом году будет 80-летняя годовщина Победы в Великой Отечественной войне. Собянин подчеркнул, что этот подвиг вдохновляет участников СВО, является неиссякаемым источником духовной силы.

