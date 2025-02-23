Главархив открыл онлайн-выставку в честь Дня защитника Отечества

Фото: Главархив Москвы/Б. Игнатовича. 1942 год.

Онлайн-выставка о защитниках Отечества открылась в виртуальном музее "Москва – с заботой об истории" в честь 23 февраля, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Главного архивного управления столицы.

В рамках этой выставки представлены заметки из газет "Рабочая Москва", "Московский большевик", "Правда", "Вечерняя Москва" и ряда других изданий. Эти записи были сделаны в период с 1918 по 1974 год. Увидеть архивные материалы можно в зале виртуального музея "1950–2000 годы", Также они опубликованы в разделе "Медиатека", подразделе "Выставки".

В архивных статьях, среди прочего, можно увидеть текст декрета о создании Красной армии и торжественную присягу ее бойцов. При этом самая ранняя из представленных вырезок датируется 1918 годом. Она представляет собой статью газеты "Рабочая и крестьянская Красная армия и флот", в которой описывается декрет Совета народных комиссаров о создании Рабоче-крестьянской Красной армии.

Вместе с тем в рамках экспозиции можно увидеть и другие заметки, которые публиковались 23 февраля в разные годы. Так, можно найти статью из газеты "Правда", содержащую поздравление Иосифа Сталина, приуроченное к 24-й годовщиной создания Красной армии.

Представители Главархива обратили внимание, что на выставке также можно увидеть открытки и поздравления с Днем защитника Отечества. Вместе с тем в экспозицию включили кадры с других мероприятий для военнослужащих.

Например, на одной из фотографий можно увидеть прохождение дальнобойных артиллерийских орудий по Красной площади в рамках военного парада, который проводился в День международной солидарности трудящихся 1 мая 1948 года.

Отпраздновать День защитника Отечества москвичи и гости столицы смогут на ВДНХ. Там запланирована насыщенная культурная программа, в которую войдут концерты, мастер-классы и лекции, спектакли и экскурсии.