Московская канатная дорога сделает скидку обладателям военного билета 23 февраля

Фото: Агентство "Москва"/Евгений Самарин

Обладатели военного билета в День защитника Отечества, который отмечается в России 23 февраля, смогут проехать по Московской канатной дороге со скидкой 23%. Об этом сообщается в телеграм-канале пресс-службы канатной дороги.

Согласно условиям акции, скидка действует для всех, кто предъявит военный билет в офлайн-кассе, и распространяется на все типы билетов, в том числе кабинку премиум-класса. Однако скидка не суммируется с текущими акциями.

В праздник также изменится график работы некоторых соцучреждений столицы. Например, 23 февраля будут закрыты центры госуслуг "Мои документы", на особый график перейдут и ЗАГСы.

Взрослые и детские поликлиники, отделения помощи на дому, травмпункты и кабинеты ОРВИ для взрослых будут работать в прежнем режиме. Такие же правила коснутся центров телемедицины, женских консультаций и других учреждений здравоохранения.