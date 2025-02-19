Новости часа: профилактику Вечного огня проведут в преддверии Дня защитника Отечества

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа.

Профилактику Вечного огня проведут в Александровском саду в преддверии Дня защитника Отечества, рассказали на сайте мэра.

Схему столичного метро на арабском языке начали раздавать на стойках "Живое общение", сообщил Дептранс.

Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы очищают крыши жилых домов после снегопада, заявил заммэра Петр Бирюков.