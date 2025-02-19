Парковки в Москве будут бесплатными 23 февраля

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19 февраля, 18:15

Город

Новости часа: профилактику Вечного огня проведут в преддверии Дня защитника Отечества

Новости часа: профилактику Вечного огня проведут в преддверии Дня защитника Отечества

Сергей Собянин рассказал о реконструкции стадиона "Торпедо"

Новости часа: Собянин назвал передовые технологии, которые запатентовали в Москве

"Мой район. Новости": стадион "Торпедо" станет современной футбольной ареной

Выставка об Императорской академии наук открылась в Москве

Новости градостроительного комплекса Москвы

Новости часа: вместимость стадиона "Торпедо" увеличится до 15 тыс человек

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о реконструкции стадиона "Торпедо"

Свободное движение зафиксировано на шоссе Энтузиастов

Городские службы продолжают ликвидировать последствия снегопада в Москве

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа.

Профилактику Вечного огня проведут в Александровском саду в преддверии Дня защитника Отечества, рассказали на сайте мэра.

Схему столичного метро на арабском языке начали раздавать на стойках "Живое общение", сообщил Дептранс.

Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы очищают крыши жилых домов после снегопада, заявил заммэра Петр Бирюков.

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