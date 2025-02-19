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19 февраля, 08:44

Город

Два коммерческих объекта выставили на торги в Таганском районе Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Таганском районе выставили на торги два коммерческих объекта, которые предприниматели могут приобрести. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на руководителя департамента по конкурентной политике Кирилла Пуртова.

Он рассказал, что город предоставляет инвесторам шанс начать или расширить свой бизнес, предлагая к продаже коммерческие объекты недвижимости.

На Волгоградском проспекте расположен объект, в котором можно открыть офис, пункт выдачи заказов, ателье, мастерскую или даже мини-типографию, отметил глава ведомства. Площадь здания составляет 213,9 квадратного метра. 

"Помещение в 2-м Котельническом переулке площадью 275,5 квадратного метра предназначено для размещения предприятия по оказанию бытовых услуг", – добавил Пуртов.

Заявки на участие в торгах принимаются до 27 февраля. Аукционы пройдут 11 марта на онлайн-платформе "Росэлторг". Для участия необходимо зарегистрироваться на площадке и иметь усиленную квалифицированную электронную подпись. 

Также город выставил на торги историческое здание в Таганском районе по адресу Большой Дровяной переулок, дом 13/7, строение 2. Победитель торгов должен будет в течение 2,5 лет выполнить работы по сохранению объекта культурного наследия. После завершения реставрации он сможет открыть там медицинский, офисный центр или другой вид бизнеса.

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