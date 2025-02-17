Город выставил на торги более 100 машино-мест на западе Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве выставили на торги свыше 100 парковочных мест на западе города. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы со ссылкой на главу департамента по конкурентной политике Москвы Кирилла Пуртова.

Эти парковочные места расположены как в подвальных помещениях жилых домов, так и в отдельно стоящих многоуровневых паркингах. Пуртов напомнил, что покупка машино-места у города является юридически прозрачной и безопасной сделкой, которая проводится полностью в режиме онлайн.

"Доступно 104 машино-места на западе Москвы в районах Кунцево, Можайский и Солнцево. 84 из них находится в паркингах на улицах Витебской, Беловежской, Производственной и на Боровском шоссе. Еще 20 – в жилых домах на улицах Ярцевской, Молодогвардейской, Щорса и Кубинке", – рассказал он.

Площадь мест варьируется от 12,6 до 29,8 "квадрата". Самое большое число предложений в паркингах по адресам Витебская улица, дом 11, (49 лотов) и Беловежская улица, дом 12, (32 лота). Отмечается, что оба дома находятся в районе МКАД, недалеко от пересечения магистрали с Можайским шоссе.

Прием заявок на участие в торгах будет завершаться в период с 24 февраля по 21 марта в зависимости от лота. Сами аукционы будут проходить с 5 марта по 2 апреля. Чтобы принять в них участие, нужно пройти регистрацию на онлайн-площадке "Росэлторг" и иметь усиленную квалифицированную электронную подпись.

За прошлый год Москва заключила около 8,3 тысячи договоров купли-продажи парковочных мест, общая площадь которых составляет свыше 127,8 тысячи "квадратов". По итогам года горожане приобрели машино-места в 10 административных округах.

Кроме того, за последние пять лет в результате аукционов и без проведения торгов москвичи также приобрели у города 368 участков для строительства частных домов. В результате заключения договоров купли-продажи горожане смогли возвести примерно 200 тысяч квадратных метров жилой и коммерческой недвижимости.