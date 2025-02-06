Москвичи смогут приобрести 29 земельных участков для ИЖС на территории столицы

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Горожане смогут приобрести 29 земельных участков общей площадью 3,15 гектара для индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Объекты находятся в трех административных округах Москвы, рассказал заммэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"Жители столицы могут приобрести землю для строительства частных домов напрямую у города", – сказал Ефимов.

Различные по площади объекты находятся в Троицком, Новомосковском и Восточном округах Москвы. В сумме москвичи смогут построить здесь свыше 12,7 тысячи квадратных метров жилья и дополнительных построек.

Ознакомиться с актуальным списком доступных объектов, выставленных на продажу, можно в департаменте городского имущества столицы. Здесь же можно подать соответствующее заявление. Если в течение 30 дней после опубликования извещения о предоставлении участка для ИЖС не будет других желающих приобрести лот, то его продадут по кадастровой стоимости. В другом случае будут проведены торги.

"По 17 земельным участкам из перечня общей площадью почти 1,9 гектара запланированы конкурентные процедуры, так как по ним есть несколько заявителей. На Инвестиционном портале Москвы будет размещена подробная актуальная информация по этим лотам", – отметил руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

По одному претенденту подали заявление на три объекта общей площадью около 0,4 гектара. Еще девять участков площадью более 0,8 гектара в ТиНАО доступны для покупки. Принять участие в аукционах могут только физические лица.

В 2024 году горожане купили у Москвы 33,3 гектара земли в виде 290 участков для ИЖС. В частности, 140 объектов были выкуплены по льготным ценам в 40% от кадастровой стоимости. Здесь жители Москвы смогут возвести более 74 тысяч квадратных метров жилых и коммерческих объектов.

