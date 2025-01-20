В столице сокращены сроки предоставления трех госуслуг в сфере земли и недвижимости

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В столице сокращены сроки предоставления трех государственных услуг, связанных с земельными вопросами и адресацией объектов недвижимости, заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"Мы перевели все государственные услуги в имущественно-земельной сфере в электронный вид", – уточнил он.

Благодаря этому удалось сократить сроки оказания госуслуг на один рабочий день. Теперь получить предварительное согласование предоставления участка можно за 9 дней вместо 23, как было несколько лет назад, добавил Ефимов. 8 дней вместо 10 займет согласование межевого плана.

Присвоение, аннулирование или изменение адреса проведут за 5 рабочих дней вместо 17. Эта услуга является одной из самых популярных, добавил руководитель департамента городского имущества Москвы Максим Гаман. За последние 2 года госуслугу адресации объектов недвижимости получили около 20 тысяч раз.

"Город перевел ее в электронный формат, упростил процедуру и форму заказа", – указал Гаман.

С 2017 года более 92 тысяч москвичей, которые занимали жилые помещения на условиях социального найма, оформили квартиры в собственность, получив возможность продавать, завещать и дарить свое жилье. По данным на сентябрь 2024 года, в городе оставалось около 255 тысяч неприватизированных квартир.

