Москва выделила для ИЖС свыше 116,5 гектара земли с 2020 года

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Почти за пять лет начиная с 2020 года по итогам реализации на торгах и заключения договоров купли-продажи и аренды, а также выкупа горожане смогли получить от столицы около 1 тысячи участков для возведения частных жилых домов. Их общая площадь превысила 116,5 гектара, рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

В настоящий период в Москве действуют различные механизмы для приобретения и аренды земельных участков в целях индивидуального жилищного строительства (ИЖС), напомнил вице-мэр. С 2020 года горожанам был передан 971 земельный участок для этих целей.

"Из них 320 были оформлены в собственность в рамках продажи по результатам аукционов и без проведения торгов. Еще 131 объект горожане арендовали у столицы после конкурентных процедур. Более 500 земельных участков выкупили с апреля 2020 года собственники капитальных объектов за 40% от кадастровой стоимости земли", – поделился Ефимов.

Горожане получили право на выкуп земли под строительство частных домов со скидкой 60% после внесения корректировок в закон "О землепользовании в городе Москве". Воспользоваться этой возможностью могут те москвичи, которые владеют недвижимостью, расположенной на участках с видом разрешенного использования для индивидуального жилищного строительства, а также личного подсобного хозяйства и садоводства.

С апреля 2020 года город заключил 521 договор купли-продажи таких участков с собственниками, которые ранее арендовали эту землю у столицы, подчеркнул министр правительства Москвы, глава департамента городского имущества Максим Гаман. По его данным, таким путем москвичи смогли оформить в собственность более 57 гектаров земли для ИЖС, после чего получили право распоряжаться ей по своему усмотрению.

При этом летом сроки оказания госуслуг по предоставлению участков в собственность гражданам и юрлицам удалось сократить в два раза, с 25 до 14 рабочих дней. На портале mos.ru представителям бизнеса и физлицам доступно около 30 услуг в имущественно-земельной сфере. Благодаря этому граждане могут оформить необходимые сделки не выходя из дома.