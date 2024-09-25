ГД одобрила в I чтении обязанность регистрировать права на дом сразу после постройки

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Госдума приняла в первом чтении законопроект о введении обязанности оформлять права на дома сразу после их строительства. Об этом сообщает ТАСС.

Проект предполагает внесение изменений в несколько законов, включая Градостроительный и Земельный кодексы РФ. Согласно пояснительной записке, на территории каждого субъекта страны располагается от 1 до 5 тысяч индивидуальных зданий, которые используются россиянами, но не состоят на кадастровом учете и права на них не зарегистрированы.

Как считают авторы инициативы, подобная ситуация не предоставляет возможности вести учет жилищного фонда. Как уточняется в документе, граждане, которые не будут ставить дома на кадастровый учет и регистрировать права, понесут административную ответственность.

Кроме того, закон предлагает обязать собственников земельных участков и граждан, не являющихся их владельцами, использовать дома согласно установленным целевым назначениям и видам разрешенного использования.

"Отсутствие предлагаемых норм в настоящее время приводит к использованию зданий и помещений в них для иных целей, что не соответствует правовому режиму земельного участка и, по сути, является нарушением земельного законодательства", – добавляется в записке.

Между тем, по данным СМИ, министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области предложило внести изменения в правила перевода сельскохозяйственных земель под застройку. Власти региона якобы собрались увеличить размер платежа за смену вида разрешенного использования (ВРИ) участков, на которых в дальнейшем планируется построить объекты индивидуального жилищного строительства (ИЖС) и дачи.

