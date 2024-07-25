Более 6 га земли приобрели москвичи для строительства ИЖС с начала 2024-го

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В первые шесть месяцев 2024 года москвичи приобрели у города 53 участка общей площадью 6,64 гектара для индивидуального жилищного строительства (ИЖС), рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

На этих участках горожане смогут возвести дома, площадь которых может варьироваться от 140 до 854 квадратных метров, уточнил вице-мэр.

По словам Ефимова, земля под ИЖС пользуется высоким спросом, так как позволяет покупающим жить в собственном доме и при этом пользоваться развитой инфраструктурой мегаполиса.

Сделки по покупке участков для индивидуального строительства совершались в четырех городских округах, а больше всего в ТиНАО, сказал глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман.

"46 (участков. – Прим. ред.) общей площадью более шести гектаров, еще пять – в районе Косино-Ухтомском на востоке города, по одному – в Молжаниновском районе на севере столицы и в Зеленограде", – уточнил Гаман.

Он также рассказал, что на соответствующих торгах высокая конкуренция, например количество участков на один лот может достигать 30.

Узнать перечень доступных земельных участков для ИЖС можно на портале mos.ru. Список регулярно пополняется. Чтобы приобрести у города землю для строительства частного дома, нужно выбрать подходящий участок из списка и подать заявление на его покупку в столичный департамент городского имущества.

После этого ведомство опубликует извещение о предоставлении объекта. Если в течение 30 дней других заявлений не поступит, оформляется договор купли-продажи. Если интерес к участку проявят и другие граждане, проводится аукцион.

Между тем город планирует выставит еще пять участков под ИЖС в ТиНАО. Четыре из них находятся в поселке Рогово района Вороново, а один – в селе Ознобишино района Краснопахорского. Их общая площадь составила 0,61 гектара, а размер некоторых участков достигает 18 соток.

До этого на торгах по продаже появились три участка для индивидуального строительства в Ново-Переделкине. Все три лота располагаются на 1-й Чоботовской аллее, рядом со станцией Переделкино четвертого Московского центрального диаметра.