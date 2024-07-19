Город выставит на торги пять участков для строительства частных домов в ТиНАО

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Москва выставит на торги пять участков для строительства частных домов в ТиНАО. Четыре из них находятся в поселке Рогово района Вороново, а один – в селе Ознобишино района Краснопахорского. Об этом рассказал глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман.

Их общая площадь составила 0,61 гектара, а размер самих участков варьируется от восьми до 18 соток, уточнил Гаман. При этом на них можно построить частные жилые дома общей площадью до 2,46 тысячи "квадратов".

"Покупка земли для индивидуального жилищного строительства (ИЖС) в столице позволяет москвичам жить в собственном доме и при этом пользоваться развитой транспортной и социальной инфраструктурой мегаполиса", – цитируют главу департамента на портале мэра и правительства Москвы.

Кроме того, на mos.ru можно найти перечень земельных участков, которые могут быть реализованы под ИЖС. Чтобы приобрести у города землю для строительства частного дома, нужно выбрать подходящий участок из списка и подать заявление на его покупку в столичный департамент городского имущества.

После этого ведомство опубликует извещение о предоставлении объекта. Если в течение 30 дней других заявлений не поступит, оформляется договор купли-продажи. Если интерес к участку проявят и другие граждане, проводится аукцион.

Ранее на торги по продаже были выставлены три участка для ИЖС в Ново-Переделкине. Площадь каждого из них превышает пять соток. Максимальная площадь домов, которые можно будет построить на каждом из участков, превышает тысячу квадратных метров.

Все три лота располагаются на 1-й Чоботовской аллее, рядом со станцией Переделкино четвертого Московского центрального диаметра. Недалеко также располагается удобный выезд на Боровское шоссе и МКАД.