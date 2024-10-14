Москвичи смогут приобрести пять участков для частных домов в районе Вороново ТиНАО

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Жители Москвы могут купить пять участков для индивидуального жилищного строительства (ИЖС) в районе Вороново ТиНАО. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы со ссылкой на председателя Москомархитектуры Юлиану Княжевскую.

Она отметила, что комитет утвердил два градостроительных плана земельных участков общей площадью 0,14 гектара в селе Кленове, № 58б и 59г, а также внес изменения в правила землепользования и застройки для трех участков общей площадью 0,28 гектара в деревне Кленовке.

Там москвичи могут построить дома и другие постройки общей площадью до 239 квадратных метров, уточнила Княжевская.

Ранее Москва выставила на продажу 70 земельных участков для ИЖС. Объекты площадью от 8 до 26 соток расположены на востоке города и в ТиНАО. Горожане могут построить более 35 тысяч "квадратов" недвижимости.

В свою очередь, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман уточнил, что за покупкой 47 участков обратились несколько заявителей на каждый объект, в связи с чем пройдут торги. На другие восемь объектов подали заявление по одному претенденту.