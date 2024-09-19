Москва выставила на продажу 70 участков под строительство частных домов

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Город выставил на продажу 70 земельных участков для индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Объекты площадью от 8 до 26 соток находятся в ВАО и ТиНАО, заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Вице-мэр рассказал, что москвичи могут приобрести более 8,6 гектара земли для ИЖС. На участках можно построить свыше 35 тысяч квадратных метров недвижимости, добавил Ефимов.

Для покупки городской земли сначала нужно выбрать участок из списка доступных объектов и подать заявление в департамент городского имущества. Потом департамент опубликует извещение о предоставлении участка для ИЖС. Договор купли-продажи будет оформлен, если в течение 30 дней не будет заявлений от других претендентов. При подаче заявок от нескольких горожан проводится аукцион. Начальная цена лота будет равна кадастровой стоимости участка.

В свою очередь, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, что за покупкой 47 участков общей площадью 5,8 гектара обратились несколько заявителей на каждый объект, в связи с чем пройдут торги. Актуальная информация по данным лотам опубликована на инвестпортале Москвы. На другие восемь участков подали заявление по одному претенденту. Еще 15 объектов свободны и доступны для покупки, сказал Гаман.

В 2023 году в ТиНАО построили почти 770 тысяч "квадратов" индивидуального жилья, уточнил руководитель департамента развития новых территорий Владимир Жидкин. По его словам, этому поспособствовало развитие в округе социальной, транспортной и рекреационной инфраструктуры.

Между тем с 2020 года москвичи выкупили со скидкой порядка 500 участков для ИЖС. Такая возможность появилась у граждан после внесения изменений в закон о землепользовании. Жители могут выкупать территорию за 40% от кадастровой стоимости. За все время действия льготных условий 495 человек купили 53 гектара земли. За четыре года благодаря скидке горожане смогли сэкономить свыше 1,5 миллиарда рублей.