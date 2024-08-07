Москвичи выкупили со скидкой около 500 участков для ИЖС

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Жители столицы с 2020 года выкупили со скидкой около 500 участков для индивидуального жилищного строительства, рассказал заммэра столицы Владимир Ефимов.

Такая возможность появилась у москвичей после внесения изменений в закон о землепользовании. Граждане могут выкупать территорию за 40% от кадастровой стоимости. Льготными условиями могут воспользоваться собственники недвижимости, которая находится на земле с видом разрешенного использования для ИЖС, личного подсобного хозяйства и садоводства.

"За все время действия льготы 495 собственников объектов выкупили 53 гектара земли, предназначенной для ИЖС. За четыре года благодаря скидке в размере 60% горожане сэкономили более 1,5 миллиарда рублей", – уточнил Ефимов.

Больше всего участков выкупили в ТиНАО. Льготой пользуются все чаще, отметил глава департамента городского имущества Максим Гаман. Так, в 2021 году горожане приобрели 100 участков, в 2022 году их число достигло 130, а в 2023 году – почти 150.

Посмотреть кадастровую стоимость можно на сайте Росреестра. Условия заключения соглашения представлены на портале mos.ru.

Москва с начала года предоставила участки в аренду по льготной ставке за один рубль в год для реализации 18 масштабных инвестпроектов. Как рассказал Ефимов, общая площадь объектов составит почти 1 миллион квадратных метров. Размер инвестиций в итоге может превысить 100 миллиардов рублей.

Заммэра Максим Ликсутов также добавил, что город заключил 46 таких договоров. По его словам, в Москве построят предприятия пищевой, строительной и легкой промышленности.

