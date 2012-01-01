Эксперт Дубцова назвала три бюджетных направления в Подмосковье для покупки дома

Весна – время роста спроса на загородную недвижимость. По словам экспертов рынка, горожане интересуются как готовыми домами, так и пустыми участками. Рассказываем, во сколько обойдется покупка жилья на природе в 2024 году и как выбрать объект, чтобы вскоре не пожалеть об этом.

Поближе к природе

Активный интерес к загородной недвижимости в первую очередь связан с низкими ипотечными ставками – сельская ипотека со ставкой 3%, для IT-специалистов – под 5%, семейная – под 6%. Об этом Москве 24 рассказала эксперт рынка недвижимости, риeлтор Наталья Дубцова.



Наталья Дубцова эксперт рынка недвижимости Таким образом стоимость квадратного метра уже готового жилья за городом получается ниже, чем приобретение квартиры. При этом нынешние загородные дома по качеству и комфорту не уступают новостройкам в Москве. Покупатель получает все прелести загородной жизни и в любой момент может добраться до города.

Помимо этого фактора, есть другие современные тенденции, например удаленная работа, которая сегодня практикуется во многих компаниях, добавил эксперт по загородной недвижимости Вадим Бодров.

"Во время пандемии многие уезжали или переезжали за город, потом люди стали рассматривать такой формат жизни на постоянной основе. Также этому способствовала удаленная работа, у людей отпала потребность каждый день ездить в офис", – рассказал он.

Плюс большую роль играет развитие транспортной сети: появляются новые скоростные трассы, метро активно растет за МКАД и так далее, так что теперь до многих городов в области можно быстро добраться, отметил Бодров.

В свою очередь, эксперт по инвестиционной недвижимости, стратегический партнер бизнес-подразделения Международного альянса стратегических проектов БРИКС Наталья Найденкова добавила, что еще один фактор возросшего интереса к загородной недвижимости – рост цен на квартиры в Москве.

"На первичном и вторичном рынках произошел резкий скачок цен, при этом у людей осталось желание улучшить свои жилищные условия. Если сравнить: цена однокомнатной квартиры 33–35 квадратных метров и дома за городом 100 квадратов будет примерно одинаковой", – рассказала эксперт.

Кроме того, спрос подогревает развитие сервисов по доставке еды и товаров, строительство частных детских садов за городом, а также внедрение онлайн-формата в школах, отметила Найденкова.

Где выбирать?

По мнению риелтора Натальи Дубцовой, желающим купить пустой участок в Подмосковье нужно рассмотреть сразу несколько оптимальных предложений со средней удаленностью от столицы – так можно будет сделать наиболее точный выбор.

В числе возможных направлений она перечислила:

Талдом – 150 километров от Москвы. Талдомский городской округ находится к северу от столицы. Через него протекают две реки, на территории имеются естественные озера. До столицы можно добраться за два часа на электричке или автобусе.

"Недалеко от Талдома можно найти как дачные участки, так и землю с хорошим домом. Цена за участок в несколько соток – в среднем от 100 000 до 300 000 рублей, но есть предложения и подороже", – рассказала эксперт.

Луховицы – 150 километров от Москвы. Это место на юго-востоке области представляет большой интерес для дачников. Цены на участки здесь от 300 000 до 700 000 рублей, но предложений не так много, около 45 объектов. Через всю территорию проходит Ока, обеспечивающая стабильное водоснабжение в любой сезон. Дорога же до Москвы составляет около двух часов на электричке или автобусе.

Еще одно выгодное направление в 150 километрах от Москвы – городской округ Шаховская.



Наталья Дубцова эксперт рынка недвижимости Здесь большой выбор дач, и каждый дом продается со своей территорией в 5–10 соток. При этом цена за пустой участок варьируется примерно от 120 000 до 250 000 рублей.

Еще большой плюс этого направления – отличная транспортная сеть, которая связана не только с Москвой, но и Волокамском, Тверью и Ржевом. До столицы можно доехать за 2,5–3 часа по железной дороге или на автобусе.

Чуть ближе, в 130 километрах от столицы, находится городской округ Шатура.

"Там можно приобрести участок земли 6–12 соток по цене от 200 000 до 550 000 рублей. Можно добавить и купить дачу по приемлемой цене – при этом дом, как правило, в состоянии "заезжай и живи", – рассказала эксперт. Доехать от Шатуры до Казанского вокзала можно на электричке за два часа с небольшим.

Еще один вариант – Ликино-Дулево и Орехово-Зуево, которые находятся примерно в 90 километрах от Москвы.

"В этих двух округах доступны довольно привлекательные по цене предложения со стандартными участками. Цена зависит от их размера: в среднем от 140 000 до 280 000 рублей. Экологический фон там прекрасный, что сильно привлекает покупателей", – подчеркнула эксперт. Доехать до столицы можно на электричке за плюс-минус 90 минут либо автобусом примерно за два часа.

В свою очередь, цена на загородную недвижимость в первую очередь зависит от местоположения и транспортной доступности – чем ближе к МКАД, тем дороже. Также на стоимость влияет площадь участка, материалы, из которых сделан дом, коммуникации, рассказала эксперт по инвестиционной недвижимости Наталья Найденкова.

"Самые бюджетные направления, где можно купить дом в 100–150 квадратных метров за сумму до 6 миллионов, – Талдом, Шаховская, Зарайск, Егорьевск, Орехово-Зуево и Шатура", – рассказала она.

С бюджетом до 8,5 миллиона эксперт рекомендовала просмотреть недвижимость в Можайске, Клину, Ступине и Коломне.



Наталья Найденкова эксперт по инвестиционной недвижимости Если бюджет – 9,5 миллиона, то дом в 150 квадратных метров можно приобрести в Волоколамске, Рузе, Серпухове, а с бюджетом до 12 – рассмотреть Солнечногорк, Домодедово, Раменское, Жуковский, Бронницы, Щелково и Дмитров.

С суммой до 15 миллионов можно уже выбрать объект в Подольске, Ленинском, Балашихе, Пушкине, Долгопрудном. Чуть более дорогое направление – Мытищи, Королев и Люберцы: там можно купить недвижимость в среднем за 18 миллионов.

Найденкова подчеркнула, что самые дорогие направления на рынке (от 18 миллионов) – это Истра, Красногорск, Одинцово, Рублево-Успенское шоссе и Новая Рига.

На что обратить внимание

Выбрать недвижимость и не разочароваться в ней через несколько лет помогут несколько советов. В первую очередь необходимо определиться, для каких целей она приобретается:

для круглогодичного проживания;

в качестве дачи.

Во втором случае покупка может обойтись значительно дешевле, добавила Наталья Найденкова.

Но есть и множество других нюансов при выборе дома или участка.

Земля. Необходимо открыть кадастровую карту и посмотреть соответствие участка по кадастровому номеру: его форму, вид разрешенного строительства, проходят ли под землей какие-то газовые коммуникации, есть ли ограничения по использованию. Также важно обратить внимание на территорию вокруг: есть ли рядом промышленная зона, склады, порекомендовала эксперт.

Качество постройки. Если приобретается уже готовый дом, необходимо с помощью специального прибора определить холодные точки – места, где из жилья уходит тепло. Также нужно обратить внимание на тип дома – каркасный, газоблок, деревянный – это тоже влияет на его будущую эксплуатацию.

По мнению эксперта, готовые дома и участки лучше всего смотреть в марте-апреле – как минимум так можно узнать, собирается ли там вода, не стекает ли она с соседских территорий, хорошо ли работают ливневки (и есть ли они вообще), заключила эксперт.

Соседи. Обязательно нужно приехать на объект и пообщаться с местными.

"Трудности с соседями – это очень важный пункт, который может значительно испортить настроение в будущем. Особенно если участок маленький – от шести соток, а дом находится близко к забору, и все слышно", – отметила эксперт.

Коммуникации. Нужно обратить внимание, из каких материалов построен дом, есть ли свет, скважина, септик, газ, можно ли провести интернет.

"Обязательно нужно проверить электричество – должно быть не менее 10–15 киловатт на дом, потому что сейчас очень энергоемкие приборы, напряжения может не хватить на нормальное функционирование жилья", – подчеркнула эксперт.

Также важно узнать все о системе водоснабжения: скважина это или централизованный водопровод. Если второй вариант, то обязательно нужно выяснить, есть ли ограничения по срокам или его можно использовать круглогодично.

"Кроме того, нужно уточнить, сколько стоит обслуживание дома, потому что зимой электричество и отопление может выходить намного дороже", – подчеркнула Найденкова.

Инфраструктура поселка. Заранее стоит убедиться, есть ли рядом то, что нужно конкретному покупателю: детские сады, школы, магазины, развлекательные центры и так далее.