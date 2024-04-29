"Техноград" на ВДНХ пригласил москвичей на майские образовательные курсы

Фото: пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

Новые образовательные курсы откроют в "Технограде" на ВДНХ в мае, пишет портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на пресс-службу департамента предпринимательства и инновационного развития города.

"Развить технические навыки и открыть для себя новые карьерные возможности помогут программы по таким направлениям, как технологии производства, информационные технологии, дизайн, строительство, электроэнергетика, автомобильный сервис", – указали там.

По данным пресс-службы, всего запланировано более 25 программ для москвичей со средним профессиональным или высшим образованием. Так, курсы "Электросварщик: аргонодуговая и полуавтоматическая сварка" помогут освоить не только теорию, но и практику в мастерской.

Программа "Информационные технологии" (ИТ) была расширена новыми модулями, поэтому теперь москвичи могут пройти подготовку по языкам программирования С# и Python, а также Swift и язык разметки HTML. Между тем, бизнесмены и маркетологи в рамках модуля "Цифровые технологии для малого и среднего бизнеса" смогут узнать, как внедрить ИТ и повысить конкурентоспособность предприятия.

Четыре онлайн-курса подготовлено столичными специалистами по направлению "Дизайн". Здесь горожан обучат компьютерной графике в After Effects, научат тонкостями работы с растром в Photoshop, а также покажут, как создавать дизайны, прототипы и интерактивные элементы интерфейса. Дополнительно можно пройти обучение инструментами MS Office.

"Расширить профессиональные навыки и освоить новые компетенции в области инновационных материалов и технологий в строительстве помогут семь очных курсов. Участники занятий познакомятся с малозаглубленными фундаментами, тонкостями монтажа битумных, мембранных и скатных кровель, особенностями коттеджного малоэтажного строительства, изучат системы теплоизоляции фасадов и гидроизоляции фундамента", – добавили в пресс-службе.

В частности, имеющие квалификационную группу по электробезопасности, смогут повысить свои навыки по программе "Электромонтер по обслуживанию электрооборудования электростанций". Москвичам доступно направление "Автомобильный сервис" и три программы – "Пневматические автомобильные шины", "Колесные диски – технический курс" и "Основы шиномонтажа", заключили в департаменте.

Ранее в "Технограде" прошел День карьеры. 30 марта граждане могли бесплатно посетить лекции, тренинги, деловые игры и встречи с представителями крупных компаний.