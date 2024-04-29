Глава СК РФ поручил подготовить доклад по делу о нападении на пост ДПС в КЧР

Фото: телеграм-канал "Следком"

Глава СК РФ поручил подготовить доклад о расследовании уголовного дела о вооруженном нападении на пост ДПС в Карачаево-Черкесии. Соответствующая информация появилась в официальном телеграм-канале ведомства.

Речь идет о нападении на правоохранителей 28 апреля, в результате которого погибли двое полицейских.

О происшествии стало известно 29 апреля. Два сотрудника правопорядка погибли, еще четверо силовиков пострадали. Нападавших удалось ликвидировать на месте.

Следователи завели уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительного органа, незаконном ношении и хранении оружия и боеприпасов.

СМИ сообщают, что в нападении участвовали злоумышленники, которые открыли огонь по полицейским 22 апреля.