Участники электронных проектов получат сувениры от "Миллиона призов" в честь Пасхи

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Москвичи, участвующие в электронных проектах, смогут получить сувениры от сайта "Миллион призов" в честь Пасхи. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

Так, участники проектов "Город идей", "Активный гражданин", "Электронный дом" и "Город заданий" смогут получить фартуки, полотенца, салфетки и косметички с пасхальным узором. Все сувениры изготовлены изо льна.

Забрать подарки можно в павильонах "Миллион призов". Они полагаются москвичам, которым пришло соответствующее уведомление. В письме нужно перейти по ссылке, выбрать один из праздничных наборов, а затем указать место, где будет удобно получить сувениры.

Ранее в Москве стартовал благотворительный фестиваль "Пасхальный дар" – он продлится до 5 мая. Планируется провести около 1 400 мастер-классов. В фестивале участвуют 60 благотворительных фондов. Так, например, в рамках проекта "Четвероногий друг" ветеринары проведут свыше 1 000 бесплатных консультаций.

В этом году организаторы в два раза расширили географию мероприятия. Гуляния пройдут более чем на 60 локациях, включая традиционные праздничные площадки, парки и прихрамовые территории.

