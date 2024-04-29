Судебное заседание по делу главы Гагаузии состоится 30 апреля

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Судебное заседание в рамках расследования дела главы Гагаузии Евгении Гуцул назначено на 30 апреля. Ее обвиняют в финансировании запрещенной в стране оппозиционной партии "Шор". Об этом пишет ТАСС.

Уточняется, что заседание пройдет в суде района Буюканы Кишинева. Главу автономии обвиняют в двух эпизодах получения средств на обеспечение избирательной кампании якобы от преступной группировки. По данному делу ее могут обязать выплатить штраф или лишить свободы на 7 лет.

Ранее Гуцул рассказала, что после прилета в Кишинев ее более часа держали в аэропорту, чтобы допросить, однако передумали.

В рамках своего последнего посещения РФ она приняла участие в съезде молдавских политиков и общественников, выступающих за вступление Молдавии в ЕАЭС. На мероприятии было объявлено о создании блока "Победа-Виктория", в структуру которого вошли партии "Шор", "Шанс", "Возрождение", "Виктория", "Сила альтернативы и соглашения Молдовы".

До этого сообщалось, что Генпрокуратура Молдавии усмотрела признаки госизмены в создании блока "Победа".