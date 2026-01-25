25 января, 11:32Город
Студенты-отличники получат бесплатный кофе на Южном речном вокзале
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Дептранс Москвы угостит бесплатным кофе студентов, которые сдали последнюю сессию на "отлично", на Южном речном вокзале. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.
Акция пройдет в честь Дня российского студенчества.
"Поздравляем студентов-отличников! Если вы успешно сдали последнюю сессию, приходите за подарком на Южный речной вокзал до 18:00. С самого утра наша кофейня угощает любым маленьким напитком из кофейной классики", – отмечается в сообщении.
Чтобы получить бесплатный напиток, необходимо показать зачетную книжку в печатном или электронном виде.
Ранее Сергей Собянин поздравил москвичей с Днем российского студенчества, назвав Москву крупнейшим образовательным центром страны. По его словам, город стремится стать не только местом учебы, но и пространством возможностей. Для этого в столице работает проект "Молодежь Москвы".
В честь Дня российского студенчества Москва подготовила множество фестивалей, концертов, кинопоказов и экскурсий. Основные мероприятия запланированы на 25 января. Кинопарк "Москино" предлагает поучаствовать в занятиях по анимации и озвучке. Кроме того, на сцене у павильона № 1 "Центральный" ВДНХ покажут спектакль "Вокруг света" и организуют уличный перформанс.
