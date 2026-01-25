Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 января, 11:32

Город

Студенты-отличники получат бесплатный кофе на Южном речном вокзале

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Дептранс Москвы угостит бесплатным кофе студентов, которые сдали последнюю сессию на "отлично", на Южном речном вокзале. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

Акция пройдет в честь Дня российского студенчества.

"Поздравляем студентов-отличников! Если вы успешно сдали последнюю сессию, приходите за подарком на Южный речной вокзал до 18:00. С самого утра наша кофейня угощает любым маленьким напитком из кофейной классики", – отмечается в сообщении.

Чтобы получить бесплатный напиток, необходимо показать зачетную книжку в печатном или электронном виде.

Ранее Сергей Собянин поздравил москвичей с Днем российского студенчества, назвав Москву крупнейшим образовательным центром страны. По его словам, город стремится стать не только местом учебы, но и пространством возможностей. Для этого в столице работает проект "Молодежь Москвы".

В честь Дня российского студенчества Москва подготовила множество фестивалей, концертов, кинопоказов и экскурсий. Основные мероприятия запланированы на 25 января. Кинопарк "Москино" предлагает поучаствовать в занятиях по анимации и озвучке. Кроме того, на сцене у павильона № 1 "Центральный" ВДНХ покажут спектакль "Вокруг света" и организуют уличный перформанс.

Акции и сюрпризы подготовили в Москве в честь Татьяниного дня

Читайте также


город

Главное

Как обезопасить собак от догхантеров?

Стоит надевать собакам на прогулку широкий намордник

Хозяева могут помочь питомцу водным раствором трехпроцентной перекиси водорода

Читать
закрыть

К чему приведет сокращение часов на изучение иностранных языков в школе?

Мера скорректирует учебную программу средней школы, чтобы снизить давление на детей

Однако эксперты относятся к инициативе скептически

Читать
закрыть

Стоит ли торопиться с покупкой недвижимости в начале 2026 года?

Эксперты уверены: призывы поторопиться с покупкой похожи на маркетинговый ход со стороны продавцов

Вместо спешки необходим взвешенный анализ и акцент на юридической безопасности сделки

Читать
закрыть

Чем будет заниматься "Совет мира"?

Изначально предполагалось, что новая структура займется восстановлением сектора Газа

Однако в ее хартии сказано, что совет должен укрепить мир во всех регионах, где есть конфликты

Читать
закрыть

Какие страны лучше всего подойдут россиянам для "зимовки"?

Эксперты выделяют Вьетнам, Бали и Камбоджу

Крайне важно заранее изучить особенности страны

Читать
закрыть

Как бороться с "синдромом старшей сестры"?

Выход из этого состояния начинается с осознания проблемы

Ключевым шагом будет осознать ситуацию и начать отделять свои желания и потребности от чужих

Читать
закрыть

Как будет работать самозапрет на внутриигровые покупки?

Авторы инициативы уверены: мера поможет в борьбе с преступниками

Однако эксперты считают, что мера спровоцирует потерю доступа к ряду игр

Читать
закрыть

К чему может привести отказ от анонимности в Сети?

Эксперты уверены: мир уже движется по пути деанонимизации

Логичным развитием тенденции станет появление универсальных цифровых идентификаторов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика