Московские студенты отметят Татьянин день на Воробьевых горах

Фото: пресс-служба департамента образования и науки города Москвы

День студента отметят 25 января на площадке проекта "Зима в Москве" на Воробьевых горах. Об этом передает портал мэра и правительства столицы со ссылкой на пресс-службу департамента образования и науки Москвы.

С 18:00 до 21:00 гости смогут принять участие в русских народных забавах, включая керлинг по-русски, бои мешками на бревне, ложечный тир. Также посетители смогут станцевать на открытой площадке и принять участие в чаепитии. Здесь же можно будет отчеканить монету.

С 19:00 до 21:30 состоится концерт оркестра "Симфомультимедия", а на фасаде Московского дворца пионеров покажут анимированную мультимедийную инсталляцию в стиле русского арта. У дворца пионеров состоятся различные квесты.

Также горожане и гости столицы смогут посетить креативную лабораторию, покататься на катке площадью свыше 4 тысячи "квадратов" или выбрать лыжный маршрут. Кроме того, девушки по имени Татьяна при предъявлении документов получат комплимент от ресторана столичных колледжей "Встреча друзей".

Для горожан ко Дню российского студенчества подготовили яркие шоу, экскурсии и мастер-классы по фигурному катанию. Например, 25 января состоится свыше 100 праздничных мероприятий. Они пройдут во всех районах города, в том числе на площадках проекта "Зима в Москве", парках, учреждениях культуры и на ВДНХ. Большинство мероприятий проведут бесплатно.

