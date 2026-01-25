Президент ОАЭ встретился с Дмитриевым в Абу-Даби

Фото: РИА Новости/POOL/Сергей Булкин

Президент Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян встретился со спецпредставителем президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, главой РФПИ Кириллом Дмитриевым в Абу-Даби. Об этом сказано в заявлении, которое опубликовало эмиратское информационное агентство WAM.

Отмечается, что они обсудили сотрудничество и совместную работу России и ОАЭ, а также развитие отношений двух стран в самых разных сферах, включая инвестиционную и экономическую.

23 и 24 января в Абу-Даби прошли прямые переговоры делегаций России, США и Украины. Как сообщали СМИ, стороны обсуждали территории Донбасса, статус ЗАЭС и шаги по деэскалации конфликта.

Следующая аналогичная встреча якобы назначена на 1 февраля. Об этом сообщило агентство Reuters, ссылаясь на неназванного американского чиновника.