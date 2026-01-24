Reuters: новые переговоры по Украине в Абу-Даби запланированы на 1 февраля

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Новый раунд переговоров с представителями США, России и Украины в Абу-Даби запланирован на воскресенье, 1 февраля, сообщило агентство Reuters, ссылаясь на неназванного американского чиновника.

Как заявил ТАСС источник, наиболее сложным в трехсторонних переговорах является территориальный вопрос. По его данным, России важен вывод Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Донбасса. Для этого идет рассмотрение различных параметров безопасности.

Первая часть трехсторонних переговоров прошла 23 января. СМИ со ссылкой на администрацию Белого дома сообщили, что она была продуктивной.

Украинский лидер Владимир Зеленский отмечал, что на переговорах должны были обсуждать вопрос Донбасса. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также заявил, что работа по урегулированию украинского конфликта ведется и продвигается.

Второй день переговоров по Украине прошел 24 января. По данным журналистов, американская сторона в ходе консультаций проявляла достойную выдержку. Спустя несколько часов стало известно, что рабочая встреча завершилась, и российская делегация вернулась в отель.

Зеленский, в свою очередь, заявил, что стороны успели многое обсудить, а также назвал разговоры конструктивными. Он подтвердил, что Украина готова к следующему раунду переговоров.