23 января, 22:40Политика
Песков заявил, что работа по урегулированию конфликта на Украине продвигается
Фото: kremlin.ru
Работа по урегулированию украинского конфликта ведется и продвигается, заявил ТАСС пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Так он прокомментировал высказывание президента США Дональда Трампа о приближении сторон к завершению конфликта.
"Сейчас очень важно имплементировать формулу, которая была в Анкоридже согласована", – отметил представитель Кремля.
Ранее сообщалось, что встреча Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в швейцарском Давосе прошла хорошо. Глава Штатов уточнил, что переговоры по урегулированию конфликта на Украине еще продолжаются, а все участники заинтересованы в разрешении ситуации.
Трехсторонние переговоры делегаций РФ, США и Украины начались в Абу-Даби