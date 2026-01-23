Песков заявил, что работа по урегулированию конфликта на Украине продвигается

Фото: kremlin.ru

Работа по урегулированию украинского конфликта ведется и продвигается, заявил ТАСС пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал высказывание президента США Дональда Трампа о приближении сторон к завершению конфликта.

"Сейчас очень важно имплементировать формулу, которая была в Анкоридже согласована", – отметил представитель Кремля.

Ранее сообщалось, что встреча Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в швейцарском Давосе прошла хорошо. Глава Штатов уточнил, что переговоры по урегулированию конфликта на Украине еще продолжаются, а все участники заинтересованы в разрешении ситуации.