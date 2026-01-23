Уиткофф представил Путину Грюнбаума, который впервые участвует в переговорах

Фото: телеграм-канал "Кремль. Новости"

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф представил Владимиру Путину комиссара Федеральной службы по закупкам Управления общих служб США Джоша Грюнбаума, который впервые участвует в переговорах между двумя странами. Сообщает ТАСС.

"Это Джош", – сообщил Уиткофф российскому президенту.

Путин проводит в Кремле встречу со Стивеном Уиткоффом и американским предпринимателем Джаредом Кушнером. Основной темой переговоров станет урегулирование конфликта на Украине. Кроме того, стороны планируют обсудить приглашение России в "Совет мира" по сектору Газа.

Также в переговорах принимают участие помощник президента РФ Юрий Ушаков и спецпредставитель главы государства Кирилл Дмитриев.

Эксперты ожидают, что в свою очередь стороны обсудят использование замороженных Штатами российских активов в качестве взноса в "Совет мира". Как до этого отмечал Путин, взнос средств на эти цели из замороженных активов России вполне возможен.