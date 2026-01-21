21 января, 15:55Политика
Уиткофф выразил надежду на согласие РФ и Украины вступить в "Совет мира" по Газе
Фото: ТАСС/Zuma
Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил, что ожидает согласия от России и Украины по вопросу вступления в "Совет мира" по сектору Газа. Об этом он сообщил в интервью телеканалу Bloomberg TV.
"Мы отправили президенту (Владимиру. – Прим.ред.) Путину приглашение присоединиться к "Совету мира". То же самое и с <...> (украинским лидером Владимиром. – Прим. ред.) Зеленским. Так что давайте надеяться, я хочу быть оптимистом в этом вопросе", – сказал политик.
"Совет мира" планируется сделать временным органом управления в анклаве. Американский президент Дональд Трамп пригласил в организацию 58 стран, указывали СМИ.
Его предложение уже приняли Белоруссия, Казахстан, Армения и Азербайджан. Россия, Китай и Украина еще не определились, а Франция и Швеция отказались от участия.
При этом в Кремле уточнили, что говорить о вступлении РФ в "Совет мира" пока преждевременно, поскольку неизвестны все детали инициативы.