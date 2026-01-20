Financial Times: Трамп предложил Зеленскому войти в "Совет мира"

Фото: whitehouse.gov

Президент США Дональд Трамп направил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому приглашение войти в "Совет мира". Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на Financial Times.

Инициатива Вашингтона пока не получила единодушной поддержки среди европейских лидеров.

По данным портала Axios, глава Белого дома пригласил в организацию лидеров 58 стран. Известно, что президент Франции Эммануэль Макрон не планирует принимать приглашение.

Осведомленные источники считают, что Трамп противопоставит деятельность "Совета мира" работе ООН.

Ожидается, что совет станет временным органом управления в секторе Газа. В его состав вошли Трамп, госсекретарь Марко Рубио, спецпосланник США Стив Уиткофф, предприниматель Джаред Кушнер, экс-премьер Великобритании Тони Блэр, глава Всемирного банка Ажай Банга, замсоветника по нацбезопасности США Роберт Гэбриел и инвестор Марк Роуэн.

Кроме того, приглашения вступить в совет уже получили Владимир Путин, президент Белоруссии Александр Лукашенко, лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев и премьер Армении Никол Пашинян. О получении приглашения также сообщил официальный представитель китайского МИД Го Цзякунь.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что говорить об участии России в "Совете мира" пока преждевременно. На данный момент РФ не знает всех деталей инициативы.