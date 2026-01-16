Трамп заявил о создании "Совета мира" по управлению сектором Газа

Фото: whitehouse.gov

Президент США Дональд Трамп заявил, что "Совет мира", который выступит временным органом управления в секторе Газа, уже сформирован. Об этом он сообщил в соцсети Truth Social.

"Состав совета будет объявлен в ближайшее время, но я могу с уверенностью сказать, что это самый великий и престижный совет, который когда-либо собирался в любое время и в любом месте", – добавил Трамп.

В ноябре прошлого года Совбез ООН принял предложенную США резолюцию в поддержку плана Трампа по урегулированию ситуации в Газе. Документ предполагал создание в анклаве "Совета мира".

Также планировалось формирование международных стабилизационных сил с мандатом на два года.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал резолюцию США очередным котом в мешке. Он указал, что документ не подтверждает фундаментальные решения и принципы, в первую очередь, формулу двух государств.

Кроме того, "Совет мира" рискует стать стороной конфликта, поскольку в его задачи вписывают принуждение к миру.