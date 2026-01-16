Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02:53

Политика

Трамп заявил о создании "Совета мира" по управлению сектором Газа

Фото: whitehouse.gov

Президент США Дональд Трамп заявил, что "Совет мира", который выступит временным органом управления в секторе Газа, уже сформирован. Об этом он сообщил в соцсети Truth Social.

"Состав совета будет объявлен в ближайшее время, но я могу с уверенностью сказать, что это самый великий и престижный совет, который когда-либо собирался в любое время и в любом месте", – добавил Трамп.

В ноябре прошлого года Совбез ООН принял предложенную США резолюцию в поддержку плана Трампа по урегулированию ситуации в Газе. Документ предполагал создание в анклаве "Совета мира".

Также планировалось формирование международных стабилизационных сил с мандатом на два года.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал резолюцию США очередным котом в мешке. Он указал, что документ не подтверждает фундаментальные решения и принципы, в первую очередь, формулу двух государств.

Кроме того, "Совет мира" рискует стать стороной конфликта, поскольку в его задачи вписывают принуждение к миру.

Новости мира: в Газу прибыл гуманитарный конвой из ОАЭ

Читайте также


Сюжет: Обострение палестино-израильского конфликта
политиказа рубежом

Главное

Что изменится в правилах поступления в вузы в 2026 году?

Теперь абитуриенты смогут подать документы тремя способами

Также корректировки произошли в правилах целевого приема

Читать
закрыть

Чем закончится обострение конфликта между Ираном и США?

Эксперты уверены: для Штатов иранские власти давно являются проблемой

Ситуация в Иране может быть создана, чтобы отвлечь общественность от других процессов

Читать
закрыть

Начнут ли в России снимать процесс родов на видео?

Мера поможет создать объективную доказательную базу на случай возможных нарушений

Однако эксперты уверены: ни к чему хорошему такая инициатива не приведет

Читать
закрыть

Что будет с российским авторынком в 2026 году?

В 2026 году на российском авторынке следует ожидать небольшую стагнацию

В этом году не планируется появление новых брендов

Читать
закрыть

Привяжут ли размер ипотечной ставки к количеству детей?

Для семей с одним ребенком предлагается ставка в 10%, при рождении второго – 6%

Эксперты уверены: программа семейной ипотеки нуждается в коренном пересмотре

Читать
закрыть

Зачем нужен реестр злостных неплательщиков алиментов?

Сервис поможет избежать отношений с тем, кто безответственно относится к своим обязательствам

Осуждение общества должно мотивировать выплачивать долги, поскольку "грех" становится виден всем

Читать
закрыть

Кому нельзя окунаться в прорубь на Крещение?

Нырять нельзя, если есть головная боль, общая слабость или недомогания, связанные с ОРВИ

Категорически запрещено окунаться в нетрезвом виде

Читать
закрыть

Чем грозит появление ИИ-блогеров в Сети?

Психологи уверены: появление ИИ-персонажей несет риски

Контент ИИ-блогеров угрожает самооценке и формирует нереалистичные ожидания от себя

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика