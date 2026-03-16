Собянин: на подлете к Москве сбиты уже 137 БПЛА более чем за сутки

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили еще три вражеских беспилотника, которые направлялись в сторону Москвы. Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.

Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков. Информация о возможных последствиях атаки не приводится.

Силы ПВО начали отражать атаку вражеских дронов на столицу в субботу, 14 марта. За это время число беспилотников, ликвидированных на подлете к Москве, достигло уже 137.