Небензя назвал резолюцию США по Газе очередным "котом в мешке"

Фото: ТАСС/Zuma

Принятая по инициативе США резолюция Совбеза ООН по сектору Газа является "очередным котом в мешке". Об этом сообщил постпред РФ Василий Небензя во время заседания СБ всемирной организации.

Дипломат указал, что одобренный документ не подтверждает фундаментальные решения и принципы, в первую очередь, формулу двух государств. Кроме того, предлагаемая миссия по контролю за соблюдением режима прекращения огня рискует стать стороной конфликта, поскольку в ее задачи вписывают принуждение к миру.

В резолюции также нет какой-либо ясности по поводу сроков передачи палестинскому народ контроля над Газой, добавил Небензя. По его словам, главное, чтобы принятый проект не стал "ширмой для бесконтрольных экспериментов" США и Израиля на оккупированной палестинской территории.

Политик добавил, что российская сторона не стала вносить на рассмотрение Совбеза свой проект резолюции по Газе. Реализация плана президента США Дональда Трампа по сектору Газа целиком ложится на его авторов и сторонников.

"Это тот случай, когда мы хотели бы ошибиться и рассчитывать, что США на деле продемонстрируют свой миротворческий потенциал, оценивать который можно будет по тому, насколько им в реальности удастся обеспечить устойчивый мир", – приводит РИА Новости слова Небензи.

Совет Безопасности ООН принял предложенную США резолюцию в поддержку плана Трампа по урегулированию ситуации в секторе Газа в ночь на 18 ноября. Проект поддержали 13 членов Совбеза из 15 – воздержались только Россия и Китай.

Документ предполагает создание в Газе временного органа управления – так называемого "Совета мира". Кроме того, предполагается формирование международных стабилизационных сил с мандатом на два года.

Трамп выразил готовность возглавить "Совет мира". Он добавил, что в его состав войдут "самые влиятельные и уважаемые лидеры со всего мира". Глава США назвал принятие резолюции Совбезом ООН моментом поистине исторического значения.