Трамп поздравил весь мир после голосования СБ ООН по сектору Газа

Фото: whitehouse.gov

Президент США Дональд Трамп поздравил весь мир в связи с голосованием Совбеза ООН, одобрившего его план по урегулированию ситуации в секторе Газа. Об этом Трамп написал в соцсети Truth Social.

"Был признан и одобрен "Совет мира", который я буду возглавлять и в состав которого войдут самые влиятельные и уважаемые лидеры со всего мира. Это событие войдет в историю как одно из самых важных одобрений в истории ООН, приведет к дальнейшему укреплению мира во всем мире и является моментом поистине исторического значения!" – заявил лидер США.

Трамп выразил слова благодарности всем странам, входящим в состав СБ ООН, в том числе России и Китаю, которые воздержались от голосования. Глава Белого дома пообещал объявить подробности своего плана в ближайшие недели.

Совбез ООН принял предложенную США резолюцию в поддержку плана Трампа по урегулированию ситуации в Газе. Проект поддержали 13 членов СБ из 15. Документ предполагает создание в Газе временного органа управления – так называемого "Совета мира". Кроме того, предполагается формирование международных стабилизационных сил с мандатом на два года.

Ранее глава Минобороны Израиля Исраэль Кац заявил, что палестинское государство не будет создано, а сектор Газа окажется демилитаризован. Он добавил, что движение ХАМАС будет разоружено международными силами или силами Армии обороны Израиля.