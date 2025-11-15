Форма поиска по сайту

15 ноября, 21:45

Политика

Путин и Нетаньяху провели телефонный разговор

Фото: ТАСС/Zuma; kremlin.ru

Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудили в телефонном разговоре обстановку на Ближнем Востоке, в частности ситуацию в секторе Газа, передает пресс-служба Кремля.

Кроме того, они обсудили иранскую ядерную программу и вопросы содействия стабилизации в Сирии.

До этого Путин и Нетаньяху созванивались в октябре. Тогда они обсуждали план президента США Дональда Трампа по нормализации ситуации в секторе Газа.

Президент России подтвердил неизменную позицию Москвы в поддержку комплексного урегулирования палестинского вопроса на известной международно-правовой арене.

