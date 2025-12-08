Форма поиска по сайту

08 декабря, 19:27

Происшествия
АТОР: землетрясение в Японии не затронуло основные потоки туристов из России

Землетрясение в Японии не затронуло российских туристов – АТОР

Фото: ТАСС/AP

Землетрясение в Японии не затронуло основные потоки российских туристов и популярные маршруты. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Землетрясение магнитудой 7,6 произошло на севере Японии в понедельник, 8 декабря. Эпицентр располагался к востоку от префектуры Аомори. В наибольшей опасности также оказались прибрежные зоны Иватэ и Хоккайдо.

"Регион Аомори – это классическая японская глубинка с фокусом на природный и индивидуальный туризм. Он никогда не входил в популярные групповые маршруты вроде Золотого кольца из-за удаленности и специфики. Основные посетители здесь – сами японцы", – отметил представитель Space Travel.

В свою очередь, в ITM Group заявили, что их туристов там нет. Они находятся на Хонсю, в Кавагутико. Они почувствовали землетрясение, однако находятся в безопасности и им ничего не угрожает.

В АТОР также добавили, что подземные толчки на севере Японии фиксируются достаточно часто и сегодняшнее землетрясение не оказало влияния на работу крупных аэропортов. Ситуация контролируется японскими властями и службами спасения.

Тем не менее на северо-восточном побережье Японии была зафиксирована первая волна цунами, передает РИА Новости со ссылкой на главное метеорологическое управление страны. Высота цунами в районе Аомори составила 40 сантиметров, а на Хоккайдо – 20 сантиметров.

Местная железнодорожная компания JR East в соцсети X сообщила, что после землетрясения приостановлено движение поездов по нескольким линиям в северной части Японии. Это касается и высокоскоростных поездов. Когда движение будет возобновлено – неизвестно.

Ранее землетрясение магнитудой 6,5 произошло у западного побережья индонезийской провинции Северная Суматра. Подземные толчки были зафиксированы в 11:56 по местному времени (07:56 по московскому времени. – Прим. ред.) 27 ноября. Их глубина составила 10 километров.

происшествиятуризмза рубежом

