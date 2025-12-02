Землетрясение магнитудой 4,6 произошло у Северных Курил

Фото: depositphotos/vchalup2

Землетрясение магнитудой 4,6 произошло недалеко от Северо-Курильска. Об этом сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова.

По ее словам, подземные толчки зарегистрировали в 15:47 по местному времени (07:47 по московскому времени. – Прим. ред.) 2 декабря. Их эпицентр располагался в Тихом океане в 89 километрах восточнее города Северо-Курильска на острове Парамушир. Очаг находился на глубине 63 километров.

Семенова отметила, что жители Северо-Курильска могли ощущать подземные толчки силой 3–4 балла. При этом тревога цунами не объявлялась.

Ранее землетрясение магнитудой 6,5 произошло у западного побережья индонезийской провинции Северная Суматра. Подземные толчки были зафиксированы в 11:56 по местному времени (07:56 по московскому времени. – Прим. ред.) 27 ноября. Их глубина составила 10 километров.

