27 ноября, 08:38

В мире

Землетрясение магнитудой 6,5 произошло в Индонезии

Фото: depositphotos/vchalup2

Землетрясение магнитудой 6,5 произошло у западного побережья индонезийской провинции Северная Суматра. Об этом сообщает сейсмологическое и метеорологическое агентство Индонезии.

Подземные толчки были зафиксированы в 11:56 по местному времени (07:56 по московскому времени. – Прим. ред.). Их глубина составила 10 километров.

В настоящее время данные о жертвах или повреждениях, вызванных сейсмической активностью, не поступали. Также не была объявлена угроза цунами.

Ранее землетрясение произошло у побережья южных Курил. Его магнитуда не превышала 4,5, а глубина залегания – 77 километров. Эпицентр подземных толчков располагался в Тихом океане в 27 километрах северо-западнее села Малокурильского на острове Шикотан. При этом их ощущали в том числе жители поселка городского типа Южно-Курильск на острове Кунашир.

До этого сейсмическая активность наблюдалась в горных районах Гиндукуша Афганистана. Эпицентр располагался в 35 километрах от уезда Хольм северной провинции Саманган на глубине 10 километров. По данным местного Минздрава, в результате толчков погибли более 20 человек, еще 320 получили ранения.

Новости мира: землетрясение магнитудой 6,3 произошло на севере Афганистана

