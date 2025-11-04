Ощущаемое землетрясение магнитудой 5,8 произошло у берегов Камчатки

Фото: телеграм-канал "Камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН"

Землетрясение произошло у юго-восточного побережья Камчатки. Об этом сообщает местный филиал ФГБУН ФИЦ "Единая геофизическая служба Российской академии наук" в своем телеграм-канале.

Подземные толчки, магнитуда которых составила 5,7 баллов, фиксировались 4 ноября в 18:28 по местному времени (09:28 по московскому. – Прим. ред.) в акватории Тихого океана. Очаг залегал на глубине 44 километра.

В районах Петропавловска-Камчатского и Елизово сила толчков составила 3 балла. Угроза цунами не объявлялась. Это уже четвертое за день землетрясение, магнитуда которого превышает 3 балла.

За последние сутки у побережья Камчатки исследователи зафиксировали 58 подземных толчков, в том числе пять ощущаемых. Директор Камчатского филиала ФГБУН ФИЦ "Единая геофизическая служба Российской академии наук" Данила Чебров во время беседы с губернатором Камчатского края Владимиром Солодовым назвал это явление нормальным. Он считает, что поводов для беспокойства нет.

"Серия афтершоков, которую мы фиксируем, полностью соответствует прогнозируемому афтершоковому процессу", – отметил Чебров.

Несмотря на это, губернатор потребовал подготовить все силы и средства к возможному оперативному реагированию. В случае необходимости будут развернуты пункты временного пребывания. Глава Камчатского края призвал местных граждан сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.

"Оперативные службы продолжат информирование о сейсмической ситуации через СМС-уведомления и в официальных каналах", – предупредил Солодов.

Ранее заведующий лабораторией сейсмической опасности Института физики Земли РАН Алексей Завьялов заявил, что у российских ученых нет подтвержденных данных о том, что тектоническая плита Эксплорер в северной части Тихого океана разрушается.

Однако, по его словам, такие процессы способны вызвать землетрясение или цунами в Западном полушарии. Ученый предположил, что зарубежные коллеги могли использовать данные GPS, наблюдая не распад плиты, а процесс субдукции – погружение или "подползание" плиты Эксплорер под Североамериканскую плиту.

