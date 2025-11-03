Семь человек погибли в результате землетрясения в Афганистане

Фото: ТАСС/EPA/HAMID SABAWOON

Число погибших в результате землетрясения в Афганистане возросло до семи, сообщает агентство Reuters со ссылкой на пресс-секретаря губернатора провинции Балх Хаджи Заида.

По предварительной информации, еще 150 человек пострадали. Подземные толчки нанесли сильный ущерб Голубой мечети в городе Мазари-Шариф.

Согласно данным Европейско-Средиземноморский сейсмологический центра, в центральной части Афганистана произошло землетрясение магнитудой 6,3. Его также почувствовали жители Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана.

Ранее четыре здания обрушились в результате землетрясения магнитудой 6,1 в провинции Балыкесир на западе Турции. Его эпицентр находился в районе населенного пункта Сындыргы на глубине 5,9 километра. После первого толчка произошло еще несколько афтершоков магнитудой от 3,5 до 4,2.