ТАСС: участница "Съезда народных депутатов" Фильченко задержана в Москве

Фото: Москва 24/Александр Авилов

В Москве задержана участница организации "Съезд народных депутатов" (признана в РФ нежелательной и террористической) Галина Фильченко, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

Ее задержали утром 4 марта в собственной квартире, уточнил собеседник агентства. Сейчас с ней проводятся следственные действия.

Уточняется, что Фильченко была последней участницей этой организации, оставшейся в России.

Верховный суд РФ признал организацию "Съезд народных депутатов" террористической в декабре 2025 года. Иск об этом поступил в суд от Генпрокуратуры в октябре того же года.

Организация была создана в Польше в 2022-м, ее лидером был экс-депутат Госдумы Илья Пономарев (признан в РФ иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов). По данным ФСБ, "Съезд народных депутатов" появился с целью насильственного захвата власти и изменения конституционного строя в РФ.