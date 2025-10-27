В Верховный суд РФ поступил иск о признании "Съезда народных депутатов" террористами

Фото: Москва 24/Роман Балаев

В Верховный суд России поступил иск о признании "Съезда народных депутатов" террористической организацией и запрете ее деятельности в РФ, сообщает пресс-служба суда.

Организация была создана в 2022 году в Польше. В 2023 году ее признали нежелательной. Лидер – экс-депутат Государственной думы Илья Пономарев (признан в РФ иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов), заочно осужденный за оправдание терроризма и распространение фейков о российской армии.

Кроме того, в ЦОС ФСБ отмечали, что организация была создана с целью насильственного захвата власти и изменения конституционного строя в России. "Съезд" проводил сессии движения, в ходе которых разрабатывались и принимались проекты нормативно-правовых актов.

Ранее стало известно, что Росфинмониторинг внес литовский "Форум свободной России" в перечень экстремистских и террористических организаций. "Форум" связан с российской оппозицией, а также была признан нежелательной.

В перечень также попала военизированная организация Полк имени Кастуся Калиновского с ее подразделениями. Это полк ВСУ, в который входят белорусские радикалы.

