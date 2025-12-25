Собянин: средства ПВО пресекли очередную попытку атаки БПЛА на Москву

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали 4 вражеских БПЛА, летевших в сторону Москвы, ночью в четверг, 25 декабря. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в MAX.

Глава города добавил, что на местах падения обломков дронов работают экстренные службы.

Ранее Собянин сообщил об уничтожении еще одного украинского БПЛА ночью в четверг. На месте падения фрагментов также работали экстренные службы города.