02:59Мэр Москвы
Собянин: средства ПВО пресекли очередную попытку атаки БПЛА на Москву
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали 4 вражеских БПЛА, летевших в сторону Москвы, ночью в четверг, 25 декабря. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в MAX.
Глава города добавил, что на местах падения обломков дронов работают экстренные службы.
Ранее Собянин сообщил об уничтожении еще одного украинского БПЛА ночью в четверг. На месте падения фрагментов также работали экстренные службы города.