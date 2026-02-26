Усадьба Воронцово стала еще одной площадкой проекта "Новые адреса счастья"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Проект мэра Москвы "Новые адреса счастья" пополнился еще одной площадкой – усадьбой Воронцово, рассказала заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

На текущий год в этой локации, по ее словам, московским молодоженам доступно около тысячи слотов. Первые церемонии состоятся 17 апреля, накануне праздника Красная горка.

"Всего на площадки проекта на текущий год подано уже больше 7,5 тысячи заявлений", – уточнила Ракова.

В 2025 году на площадках "Новых адресов счастья" брак зарегистрировали свыше 14 тысяч пар, напомнила вице-мэр. Причем данная цифра стала рекордной с момента запуска проекта.

Чаще всего для церемонии молодожены выбирали башню "Око", гостиницу "Националь", особняк Спиридонова, библиотеку-читальню имени Пушкина и Оперный дом музея-заповедника "Царицыно".

"Всего за 6 лет на необычных локациях было создано свыше 75 тысяч семей", – добавила Ракова.

Усадьба Воронцово, являющаяся памятником садово-паркового искусства и архитектуры, будет первой выездной площадкой для регистрации брака в Юго-Западном административном округе Москвы. Церемонии будут проводиться в восточном флигеле оранжереи.

В 2025-м завершились работы по реставрации восточного флигеля усадьбы. В ходе мероприятий специалисты восстановили фасады, кровлю и стропильную систему, а также воссоздали завершение купола и шпиля. Внутренние работы включали установку филенчатых дверей, наборного паркета, а также люстр и бра, выполненных в историческом стиле.

В качестве места проведения торжественных церемоний москвичи могут выбрать одну из более чем 60 площадок, среди которых дворцы бракосочетания, музеи, станция метро "Маяковская", усадьбы и рестораны. Определиться с выбором можно с помощью сервиса "Наша свадьба" на портале mos.ru.

Заявление на регистрацию брака можно подать через портал "Госуслуги", mos.ru или во дворцах бракосочетания. Размер государственной пошлины составляет 350 рублей.

В минувшее воскресенье, 22 февраля, на станции метро "Маяковская" прошли первые церемонии бракосочетания в 2026 году. Все мероприятия проводились в ночное время.

Перед проведением торжественных церемоний станцию украшают и размещают на платформе стойку для колец. Во время регистрации брака там звучит традиционный марш Феликса Мендельсона. Также на путях располагаются составы "Москва-2020" и "Москва-2024". В последнем можно провести фотосессию.

