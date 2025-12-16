Средства ПВО отразили атаку шести БПЛА в Ленобласти

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы ПВО уничтожили шесть беспилотников над Ленинградской областью. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

По предварительной информации, в результате воздушной атаки никто не пострадал, разрушений на земле также нет.

В ночь на 16 декабря силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 83 украинских БПЛА над российскими регионами. В частности, 64 дрона удалось сбить над Брянской областью, 9 – над Калужской областью, а 5 – над Смоленской областью.

Кроме того, утром 16 декабря два беспилотника ликвидировали над Московским регионом. На месте падения обломков работали экстренные службы.

