15 декабря, 12:19

Происшествия

В Ростове-на-Дону введен локальный режим ЧС после падения обломков БПЛА

Фото: ТАСС/Эрик Романенко

В Ростове-на-Дону введен локальный режим чрезвычайной ситуации (ЧС) на территориях, где были выявлены фрагменты БПЛА. Об этом сообщил глава города Александр Скрябин в своем телеграм-канале.

Такое решение было принято после заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (КЧС), на котором начальник управления по делам гражданской обороны и ЧС Ростова-на-Дону Алексей Азарянский выступил с докладом по ситуации в Железнодорожном районе.

Скрябин поручил организовать работу оперштаба и комиссий для оценки ущерба, а также потребовал провести обход территорий. Он также рассказал, что взрывотехники уже завершили обезвреживание снарядов.

Помимо этого, на базе администрации Железнодорожного района был открыт оперштаб по приему заявок на выплаты от жителей, чьи дома оказались повреждены.

В ночь на 15 декабря Ростов-на-Дону, Каменск-Шахтинский, Новошахтинск и еще 9 районов Ростовской области подверглись массированной атаке БПЛА. В результате оказались повреждены частные дома и два автомобиля.

Владелец одной из машин получил ожоги рук. В Каменском районе из-за повреждения ЛЭП остановлена работа водозабора и насосной станции.

