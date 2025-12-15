Силы ПВО ночью сбили 130 украинских дронов над российскими регионами

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 15 декабря ликвидировали 130 украинских БПЛА над российскими регионами. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

В частности, 38 беспилотников удалось нейтрализовать над Астраханской областью, 25 дронов сбиты над Брянской областью, а еще 25 БПЛА перехвачены над территорией Московского региона, в том числе 15 аппаратов, которые направлялись в сторону Москвы.

Кроме того, по 8 беспилотников удалось уничтожить над Белгородской, Ростовской и Калужской областями, 6 дронов были ликвидированы над Тульской областью, а 4 БПЛА – над Калмыкией.

Помимо этого, по 3 аппарата удалось нейтрализовать над Курской и Орловской областями, а по 1 – над Рязанской областью и акваторией Каспийского моря.

В ночь на 15 декабря Вооруженные силы Украины (ВСУ) также нанесли ракетный удар по Белгороду. В результате атаки серьезные повреждения получила инженерная инфраструктура города. Еще в 6 многоквартирных и 1 частном было повреждено остекление.

На месте происшествия работали аварийные и оперативные службы. По предварительной информации, никто из местных жителей не пострадал.

