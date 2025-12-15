Собянин: еще три беспилотника сбиты системой ПВО на подлете к Москве

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Дежурные силы ПВО перехватили и сбили еще три БПЛА, летевших в сторону Москвы, в ночь на понедельник, 15 декабря. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в MAX.

Глава города отметил, что на месте падения обломков дронов работают экстренные службы.

Исходя из ранних сообщений Собянина, всего на подлете к Москве были ликвидированы 15 БПЛА противника.

Также в связи с информацией об атаке беспилотников была временно приостановлена работа аэропортов Домодедово и Жуковский. Спустя непродолжительное время воздушные гавани возобновили выполнение рейсов.