15 декабря, 05:13Мэр Москвы
Собянин: еще три беспилотника сбиты системой ПВО на подлете к Москве
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Дежурные силы ПВО перехватили и сбили еще три БПЛА, летевших в сторону Москвы, в ночь на понедельник, 15 декабря. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в MAX.
Глава города отметил, что на месте падения обломков дронов работают экстренные службы.
Исходя из ранних сообщений Собянина, всего на подлете к Москве были ликвидированы 15 БПЛА противника.
Также в связи с информацией об атаке беспилотников была временно приостановлена работа аэропортов Домодедово и Жуковский. Спустя непродолжительное время воздушные гавани возобновили выполнение рейсов.