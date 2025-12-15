Собянин: система ПВО Минобороны предотвратила попытку атаки еще трех БПЛА

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Дежурные силы ПВО перехватили и сбили еще три БПЛА, летевших в сторону Москвы, в ночь на понедельник, 15 декабря. Об этом в своем канале в MAX сообщил Сергей Собянин.

Мэр добавил, что на месте падения обломков дронов работают экстренные службы города.

Всего, по информации Собянина, на подлете к столице было ликвидировано 12 вражеских БПЛА. На месте падения обломков ранее сбитых дронов также работали оперативные службы.

Кроме того, на фоне сообщений об атаке БПЛА временно приостанавливали работу аэропорты Домодедово и Жуковский. Однако вскоре воздушные гавани возобновили прием и выпуск самолетов.