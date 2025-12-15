Собянин: система ПВО Минобороны сбила еще один беспилотник

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы ПВО ликвидировали еще один БПЛА, летевший в сторону Москвы, в ночь на понедельник, 15 декабря. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в MAX.

Мэр добавил, что на месте падения обломков дрона работают экстренные службы города.

До этого Собянин сообщил о ликвидации одного украинского дрона, следовавшего в сторону столицы. На месте падения фрагментов также работают сотрудники экстренных служб.

Кроме того, на фоне сообщений об отражении атаки БПЛА временно приостановили работу столичные аэропорты Домодедово и Жуковский. Однако вскоре воздушные гавани вернулись к работе в штатном режиме.