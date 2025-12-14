Ограничения введены в столичных аэропортах Жуковский и Домодедово

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Временные ограничения на прилет и вылет самолетов введены в столичных аэропортах Жуковский и Домодедово. Об этом сообщил в своем телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

По его словам, данные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов судов.

Утром 14 декабря также вводились временные ограничения в Домодедово и Жуковский. Аэропорты не принимали и не выпускали самолеты. Спустя время меры были сняты.

Ограничения вводились на фоне отражения атаки БПЛА, который летел в сторону Москвы в ночь на 14 декабря. На месте падения обломков беспилотника работали экстренные службы города.

